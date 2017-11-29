«Севилья» разгромила «Картахену» в Кубке Испании, Бен Йеддер сделал дубль
Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» — «Картахена» завершился победой хозяев – 4:0.
Дубль в составе победителей сделал Виссам Бен Йеддер. Также отличились Пауло Энрике Гансо и Хоакин Корреа. В первом матче «Севилья» также победила со счетом 3:0. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.
Кубок Испании
1/16 финала
Ответный матч
«Севилья» - «Картахена» - 4:0
Голы: Бен Йеддер, 3, 6, Гансо, 42, Корреа, 66
Первый матч – 3:0