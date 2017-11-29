Дубль в составе победителей сделал Виссам Бен Йеддер. Также отличились Пауло Энрике Гансо и Хоакин Корреа. В первом матче «Севилья» также победила со счетом 3:0. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответный матч

«Севилья» - «Картахена» - 4:0

Голы: Бен Йеддер, 3, 6, Гансо, 42, Корреа, 66

Первый матч – 3:0