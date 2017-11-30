Футболисты «Атлетико» на своем поле разгромили «Эльче» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Хосе Мария Хименес и Фернандо Торрес, оформивший в этой игре дубль.

Напомним, что первая встреча двух команд завершилась вничью со счетом 1:1. Таким образом по сумме двух матчей «Атлетико» прошел в следующую стадию Кубка Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

«Атлетико» - «Эльче» - 3:0 (2:0)

Голы: Хименес, 31 (1:0). Фернандо Торрес, 33 (2:0). Фернандо Торрес, 68 (3:0).