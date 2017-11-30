Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Аестаран уволен со своего поста после поражения «Депортиво» (2:3) в 1/16 финала Кубка Испании.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Аестаран возглавил «Лас-Пальмас» в сентябре. В семи матчах в испанской примеры его команда потерпела шесть поражений и сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом».

Несмотря на поражение в ответном матче Кубка Испании, «Лас-Пальмас» вышел в 1/8 финала благодаря победе над «Депортиво» (4:1) в первой игре Кубка.