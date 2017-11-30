Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Аестаран возглавил «Лас-Пальмас» в сентябре. В семи матчах в испанской примеры его команда потерпела шесть поражений и сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом».

Несмотря на поражение в ответном матче Кубка Испании, «Лас-Пальмас» вышел в 1/8 финала благодаря победе над «Депортиво» (4:1) в первой игре Кубка.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.