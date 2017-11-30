Главный тренер «Лас-Пальмаса» уволен после поражения в Кубке от «Депортиво»
Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Аестаран уволен со своего поста после поражения «Депортиво» (2:3) в 1/16 финала Кубка Испании.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Аестаран возглавил «Лас-Пальмас» в сентябре. В семи матчах в испанской примеры его команда потерпела шесть поражений и сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом».
Несмотря на поражение в ответном матче Кубка Испании, «Лас-Пальмас» вышел в 1/8 финала благодаря победе над «Депортиво» (4:1) в первой игре Кубка.
La UD Las Palmas destituye a Pako Ayestaránhttps://t.co/UIhEUC7QDx pic.twitter.com/Lg9TA3uFlZ— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 30 ноября 2017 г.