Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, что в ответном матче финального противостояния с «Ланусом» (2:1) нападающий отметился голом, а бразильский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес. Всего на счету форварда восемь голов на турнире.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Спартак» вел переговоры с 24-летним нападающим, но Луан остался в «Гремио».