Луан признан лучшим игроком Кубка Либертадорес
Нападающий «Гремио» Луан признан лучшим игроком Кубка Либертадорес 2017 года.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Напомним, что в ответном матче финального противостояния с «Ланусом» (2:1) нападающий отметился голом, а бразильский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес. Всего на счету форварда восемь голов на турнире.
Luan fue elegido mejor jugador del torneo 🤙#ConmebolLibertadoresBridgestone pic.twitter.com/zDx4JOv6es— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 30 ноября 2017 г.
Напомним, что в летнее трансферное окно «Спартак» вел переговоры с 24-летним нападающим, но Луан остался в «Гремио».