«После успешного года для команды и игроков мы с грустью сообщаем, что дороги «Шанхай СИПГ» и Виллаш-Боаша разошлись. Благодарим Виллаш-Боаша и его помощников за работу и прогресс, достигнутый клубом в 2017 году. Тренер поблагодарил клуб, всех игроков и сотрудников за тяжёлую работу в этом сезоне и пожелал нам успехов в ближайшие годы. Он также хочет поблагодарить фанатов «Шанхая» за их невероятное гостеприимство к нему и его семье», - сообщает пресс-служба «Шанхая».

Команда под руководством португальского специалиста заняла в текущем сезоне второе место в чемпионате Китая. Кроме того, «Шанхай» в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола проиграл японскому клубу «Урава Ред Даймондс».