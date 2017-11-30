- Сборная Бразилии хорошо прошла отборочный турнир. Она фаворит ЧМ?

- Одна из фаворитов. Мы всегда считались кандидатами на титул, в независимости от того, как сыграем на турнире. Сейчас у нас мощная команда. Её тяжело будет победить.

- Пора ещё одному защитнику поднять над головой кубок?

- Кто знает! Был Карлос Алберто, потом я, может, это удастся и Дани Алвесу. Надеюсь, что Бразилия станет чемпионом. Шансы очень хорошие.

- Хороший турнир должен начинаться с удачной жеребьёвки.

- Возможно! Главное, хорошо сыграть в первом матче.

- Россия в группе - хорошая жеребьевка?

- Главное, чтобы Бразилия хорошо играла. Неважно, кто будет в группе.