- Сборная Бразилии хорошо прошла отборочный турнир. Она фаворит ЧМ?
- Одна из фаворитов. Мы всегда считались кандидатами на титул, в независимости от того, как сыграем на турнире. Сейчас у нас мощная команда. Её тяжело будет победить.

- Пора ещё одному защитнику поднять над головой кубок?
- Кто знает! Был Карлос Алберто, потом я, может, это удастся и Дани Алвесу. Надеюсь, что Бразилия станет чемпионом. Шансы очень хорошие.

- Хороший турнир должен начинаться с удачной жеребьёвки.
- Возможно! Главное, хорошо сыграть в первом матче.

- Россия в группе - хорошая жеребьевка?
- Главное, чтобы Бразилия хорошо играла. Неважно, кто будет в группе.

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