Кафу: Бразилия в группе с Россией? Главное, хорошо сыграть на ЧМ-2018
Экс-защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о предстоящей жеребьевке ЧМ.
- Сборная Бразилии хорошо прошла отборочный турнир. Она фаворит ЧМ?
- Одна из фаворитов. Мы всегда считались кандидатами на титул, в независимости от того, как сыграем на турнире. Сейчас у нас мощная команда. Её тяжело будет победить.
- Пора ещё одному защитнику поднять над головой кубок?
- Кто знает! Был Карлос Алберто, потом я, может, это удастся и Дани Алвесу. Надеюсь, что Бразилия станет чемпионом. Шансы очень хорошие.
- Хороший турнир должен начинаться с удачной жеребьёвки.
- Возможно! Главное, хорошо сыграть в первом матче.
- Россия в группе - хорошая жеребьевка?
- Главное, чтобы Бразилия хорошо играла. Неважно, кто будет в группе.