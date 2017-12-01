Сегодня в почтовое обращение вышли новогодние почтовые марки с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.

На почтовых марках изображен талисман чемпионат мира по футболу – волк Забивака в трех разных позах на новогоднем фоне. Номиналы марок составляют 22, 33 и 35 рублей и соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по территории России и международной пересылке простого письма. Тираж марок – по 660 тысяч экземпляров.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи.

Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Напомним, Забивака – официальный талисман чемпионата мира. Он был выбран путем интернет-голосования.

Добавим, что 1 декабря в Кремле состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира.