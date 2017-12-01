Матч 19-го тура первенства молодежных составов клубов РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» закончился победой хозяев со счетом 3:0.

На 32-й минуте первый гол в ворота уральцев забил Илья Скроботов. Еще два мяча гости пропустили в добавленное ко второму тайму время: дубль сделал Иван Тарасов. Набрав 28 очков, петербуржцы занимают шестое место в таблице молодежного первенства. «Урал», проигравший пятый матч подряд, идет последним с восемью очками.

В следующем туре, который станет последним перед зимним перерывом, «Зенит» встретится на выезде с «Ахматом», а уральцы примут в Екатеринбурге «Арсенал».

Напомним, основные составы «Зенита» и «Урала» сыграют в Санкт-Петербурге 2 декабря. Матч начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.