«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче молодежных команд
Матч 19-го тура молодежного первенства России «Локомотив» — «Рубин» завершился победой хозяев – 3:2.
В составе «Локо» отличились Артем Галаджан, который сделал дубль, и Никита Дорофеев (с пенальти). У «Рубина» забивали Даниил Макеев и Михаил Яковлев.
«Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место. У «Рубина» пятая позиция при аналогичном количестве очков.
Молодежное первенство
19-й тур
«Локомотив» - «Рубин» - 3:2
Голы: Галаджан, 37, 61, Дорофеев, 66, с пенальти – Макеев, 83, Яковлев, 86