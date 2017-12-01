В составе «Локо» отличились Артем Галаджан, который сделал дубль, и Никита Дорофеев (с пенальти). У «Рубина» забивали Даниил Макеев и Михаил Яковлев.

«Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место. У «Рубина» пятая позиция при аналогичном количестве очков.

Молодежное первенство

19-й тур

«Локомотив» - «Рубин» - 3:2

Голы: Галаджан, 37, 61, Дорофеев, 66, с пенальти – Макеев, 83, Яковлев, 86