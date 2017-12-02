– Обидно проигрывать. Мы показывали неплохой футбол. По моментам счет справедливый, а по игре – нет. 

– Пропущенные голы – чьи-то ошибки или стечение обстоятельств? 
– Стечение обстоятельств. В первом голе наш игрок не видел мяча, второй забили после рикошета. 

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Манчини – странный, но умеет признавать ошибки. «Зенит» обошел «Спартак» и ЦСКА

– Стадион потрясает воображение? 
– Стадион хороший. Атмосфера суперская. 

– Вчера на тренировке встретились с Владиславом Радимовым, что обсуждали? 
– Былые времена, - сказал Евсеев корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. 

"Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

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Панюков-Дед Мороз и шаверма. Почему елка «Зенита» – самая крутая в стране

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».

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