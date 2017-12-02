Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).

– Обидно проигрывать. Мы показывали неплохой футбол. По моментам счет справедливый, а по игре – нет.

– Пропущенные голы – чьи-то ошибки или стечение обстоятельств?

– Стечение обстоятельств. В первом голе наш игрок не видел мяча, второй забили после рикошета.

– Стадион потрясает воображение?

– Стадион хороший. Атмосфера суперская.

– Вчера на тренировке встретились с Владиславом Радимовым, что обсуждали?

– Былые времена, - сказал Евсеев корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

"Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».