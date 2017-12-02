- Я очень рад тому, что продолжаю выступать за «Манчестер Сити». Я горжусь тем, чего достиг в этом клубе за семь с половиной сезонов и считаю, что под руководством Пепа у нас есть шанс завоевать трофеи в этом сезоне и в следующих.

Играть в такой команде – одно удовольствие, надеюсь, что в ближайшие годы мы отпразднуем новые победы, - сказал Сильва в интервью «Сити ТВ».

Напомним, что ранее Сильва продлил контракт с клубом на один год и останется в команде до лета 2020 года.