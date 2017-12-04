Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что в матче 19-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0) «Спартак» вновь проявил свой чемпионский характер.

«Похоже на то, – приводит «RT на русском» слова Булыкина. – В начале сезона чемпион действительно действовал слишком вальяжно, и это отмечали все. Особенно это чувствовалось в концовках матчей. Поэтому «Спартак» регулярно пропускал «на флажке», теряя концентрацию.

Успешный матч за Суперкубок дополнительно расслабил красно-белых. Но все мы знаем, что «Спартак» – серьезная команда. Если подопечные Массимо Карреры будут демонстрировать свой лучший футбол, то окажутся в призах».

После 19-го тура действующий чемпион занимает четвертое место, отставая на одно очко от ЦСКА и на два – от «Зенита».