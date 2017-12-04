18 ноября было обнаружено тело 30-летнего мужчины с повреждениями в области головы. Сообщается, что убитый был болельщиком красноярского «Енисея», который погиб в драке с фанатами из Новосибирска.

«Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 24-летний новосибирец, который после совершения преступления уехал из города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что подозреваемый находится в Нижнем Новгороде. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска нижегородского полицейского ведомства новосибирские оперативники установили адрес, где скрывался молодой человек. Однако к приезду полицейских он уже покинул съемную квартиру», - говорится в сообщении.

«24-летний подозреваемый был задержан на территории Кировской области и доставлен в Новосибирск. Формально ему вменяется статья не "убийство", а "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", которая тоже подразумевает лишение свободы на срок до 15 лет. В понедельник суд арестовал мужчину», - отметили в ГУМВД.