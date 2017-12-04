Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера – о победе над «Арсеналом» и предстоящем матче с ЦСКА и «Манчестер Сити».

"Мы занимаем вторую строчку и продолжаем борьбу за титул. Победа над "Арсеналом" – фантастический результат. Очень жаль, что Погба не сможет помочь нам в дерби. Но у нас есть Ромелу Лукаку. Да, он не смог отличиться в Лондоне, но здорово помог всей команде. К тому же, Виктор Линделеф чувствует себя увереннее, что сказывается на его игре. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Нет, я не думаю о дерби. Сейчас на первом плане – матч против ЦСКА. Мы еще не обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому рано говорить об игре против "Манчестер Сити", – цитирует испанского хавбека официальный сайт "МЮ".

Напомним, встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА состоится 5 декабря, а дерби против "Сити" команда Жозе Моуринью проведет через 5 дней.