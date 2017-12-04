Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг в зимнее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль», сообщает The Sunday Express.

Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб готов рассмотреть вариант продажи 28-летнего нападающего, который в нынешнем сезоне забил 17 голов в 19 матчах.

В Англии на Обамеянга также претендует «Челси», однако в споре с «синими» у «Ливерпуля» может быть преимущество в лице главного тренера Юргена Клоппа, который ранее работал с нападающим в «Боруссии».

Переход Обамеянга может поспособствовать уходу из команды форварда Дэниэла Старриджа, который в нынешнем сезоне выходил на поле лишь в девяти матчах премьер-лиги.

Нападающий сборной Англии, который рассчитывает попасть в состав национальной команды на чемпионат мира в России, может уехать за игровой практикой в «Милан».

Добавим, что Обамеянг проводит пятый сезон в «Боруссии». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.