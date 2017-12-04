Задолженность перед бывшими футболистами расформированного клуба «Волга» будет погашена после накопления необходимого объема средств.

Долги по зарплате и компенсационным выплатам отсутствуют, сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что 15 июня 2016 года руководство «Волги» приняло решение о расформировании клуба. Преемником команды стал футбольный клуб «Олимпиец».