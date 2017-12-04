«Я всегда рад помочь команде всем, чем могу. Очень доволен, что могу принести команде пользу на поле и добиться с ней хороших результатов. Все в команде пытаются помочь друг другу. С тех пор, как я здесь, все очень хорошо относились ко мне и во многом помогали.

Когда ты приходишь в новую команду, ты учишься. Я все еще делал это. Общаюсь с тренером, который очень хорошо относится ко мне. Я многому учусь у него, как и у других тренеров. Все мы профессионалы, и все сосредоточены на завтрашнем матче. Мы хотим провести хороший матч и победить», - цитирует Линделефа официальный твиттер клуба.

Матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.