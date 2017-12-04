В прошлом сезоне у меня было много игрового времени, но ты всегда хочешь появляться на поле еще чаще, и именно это моя главная цель. Я хочу попадать в состав и играть как можно больше - неважно в средней линии или на позиции крайнего защитника.

Матч вторника будет очень сложным. Во-первых, «Спортинг» - талантливая команда, а во-вторых, им необходим результат, чтобы выйти в следующий раунд, - цитирует Роберто официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» - «Спортинг» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве. Напомним, что «Барселона» уже обеспечила себе выход в плей-офф.