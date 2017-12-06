По итогам голосования на официальном сайте УЕФА, 24-летний бельгиец набрал 39 процентов голосов и обошел по этому показателю своих одноклубников Маркуса Рэшфорда (33%) и Люка Шоу (20%), а также голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (8%).

Лукаку провел на поле 74 минуты и забил один мяч, сравняв счет на 64-й минуте встречи.

Напомним, «Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.