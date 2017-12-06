«В первом тайме мы играли не так хорошо, как это было в Париже. "Бавария" доминировала, но в течение 90 минут у нас были свои моменты. "Бавария" победила заслуженно.

Мы расстроены из-за поражения, но рады, что выйдем в 1/8 с первого места и в итоге получим менее сложного соперника. "Бавария" по-прежнему относится к лучшим клубам Европы», - приводит слова Дракслера официальный сайт «Баварии».