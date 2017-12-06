«После матча англичан в Севилье и игры с «Челси», когда лондонцы сравняли счет в результате ошибки, верю, что «Спартак» выиграет. Красно-белые по статистике хорошо играли с английскими клубами.

А в Москве спартаковцы осторожничали, там была другая стратегия. А сейчас терять уже нечего. Место в Лиге Европы забронировано. Четыре гола забили в Краснодаре, три — «Зениту». У «Спартака» поправились практически все игроки нападения, он быстро переходит из обороны в атаку. Каждый из футболистов индивидуально силен. «Ливерпуль», на мой взгляд, посредственно действует в обороне. Не очень хороший у него вратарь, который допускает ляпы. Хотя в нападении действует прилично, но любая быстрая атака со стороны красно-белых будет неприятной для англичан, быстрых спартаковцев не так просто догнать. Просто надо надежно сыграть против Салаха и компании. Надо быть внимательным в том плане, что египетский форвард в очень хорошей форме, убегает и в каждой игре имеет моменты. Коутиньо — интересный диспетчер, с закрытыми глазами может дать передачу в любую зону.

Каррера — молодец. Он привел команду к чемпионству и сейчас в душе мечтает о победе в Ливерпуле. Ему известны слабости соперника. Вспомните матч в Севилье. Пять мячей из шести было забиты при стандартах. Сегодня «Спартак» ни в чем не уступает «Ливерпулю» ни по составу, ни по качеству игры, которое в последних матчах лучше, чем у англичан", — цитирует Грозного «Спорт уик-энд».

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря, начало в 22:45 по московскому времени.