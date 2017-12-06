- После того как мы пришли в клуб, он стал развиваться и я считаю, что «Балтика» поступательно идет вперед. Местом в турнирной таблице мы, конечно, недовольны. Были неприятные серии и были хорошие игры, в которых мы показали, что достойны большего. Вся основная борьба нас ждет впереди. Оцениваю первую часть на четверку, - сказал Котов.

- Что можете сказать по предстоящей селекции в составе?

- Пока могу сказать только одно - человек 5-6 покинут команду и на смену им хотим пригласить 4-5 игроков. Конкретно по фамилиям говорить рано, идет селекционная работа.

- Какое место «Балтики» по итогам сезона вас устроит?

- Место в четверке.