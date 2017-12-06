Главный тренер «Эвертона» Эллардайс не полетит на матч с «Аполлоном»
Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс не полетит с командой на матч Лиги Европы с кипрским «Аполлоном», сообщает The Telegraph.
По данным издания, 63-летний специалист останется дома, поскольку у него запланирован визит к врачу.
Руководить командой на выезде будут помощники Эллардайса Крейг Шекспир и Дункан Фергюсон.
Заключительная встреча группового этапа турнира пройдет в Никосии в четверг. Напомним, обе команды потеряли шансы выйти в плей-офф.