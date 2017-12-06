По данным издания, 63-летний специалист останется дома, поскольку у него запланирован визит к врачу.

Руководить командой на выезде будут помощники Эллардайса Крейг Шекспир и Дункан Фергюсон.

Заключительная встреча группового этапа турнира пройдет в Никосии в четверг. Напомним, обе команды потеряли шансы выйти в плей-офф.

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