Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс не полетит с командой на матч Лиги Европы с кипрским «Аполлоном», сообщает The Telegraph.

По данным издания, 63-летний специалист останется дома, поскольку у него запланирован визит к врачу.

Руководить командой на выезде будут помощники Эллардайса Крейг Шекспир и Дункан Фергюсон.

Заключительная встреча группового этапа турнира пройдет в Никосии в четверг. Напомним, обе команды потеряли шансы выйти в плей-офф.