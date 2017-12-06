"Мне казалось, что во втором тайме мы больше заслуживали победы и имели несколько фантастических шансов. Мы довольны игрой, и я задаюсь вопросом, как мы в итоге умудрились не выиграть? Тем не менее отыграться и сыграть вничью – это нормально, но, как я и сказал, мы должны были побеждать.

В целом игра была хорошей. Играли две отличные команды, обе шли вперед и старались выиграть матч. Думаю, их голкипер фантастически сыграл, особенно когда он получил удар в лицо. Как он отбил этот удар, я не знаю, но он принес им очко", – цитирует игрока официальный сайт "синих".