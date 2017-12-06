Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер "красных дьяволов" готов отпустить взамен испанского хавбека Хуана Мату. Отмечается, что миланский клуб не интересуется Матой. "Интер" хотел бы видеть в своих рядах Генриха Мхитаряна.

По информации английских СМИ, армянский футболист недоволен отношением со стороны Моуринью и хочет вернуться в дортмундскую "Боруссию".

В нынешнем сезоне 24-летний португалец провел 11 матчей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с "Интером" рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 30 млн евро.