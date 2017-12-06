Хавбек «Интера» Мариу может перейти в «МЮ» по инициативе Моуринью
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готовится пригласить полузащитника «Интера» Жоау Мариу.
Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер "красных дьяволов" готов отпустить взамен испанского хавбека Хуана Мату. Отмечается, что миланский клуб не интересуется Матой. "Интер" хотел бы видеть в своих рядах Генриха Мхитаряна.
По информации английских СМИ, армянский футболист недоволен отношением со стороны Моуринью и хочет вернуться в дортмундскую "Боруссию".
В нынешнем сезоне 24-летний португалец провел 11 матчей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с "Интером" рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 30 млн евро.