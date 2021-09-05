Голы Лукаку и Азара помогли сборной Бельгии разгромить Чехию

Сборная Бельгии нанесла поражение команде Чехии в домашнем матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе бельгийской команды голами отметились Ромелу Лукаку (8-я минута), Эден Азар (41) и Алексис Салемакерс (65).

После этой победы Бельгия набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы Е. Чехия, имея в активе семь очков, занимает вторую строчку.

В следующем матче турнира Бельгия сыграет против Белоруссии, а Чехия на своем поле встретится с Уэльсом.

ЧМ-2022

Отборочный раунд

Группа Е

5-й тур