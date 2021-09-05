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Голы Лукаку и Азара помогли сборной Бельгии разгромить Чехию
05 сентября 23:38
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автор фото: Федерация футбола Чехии

Голы Лукаку и Азара помогли сборной Бельгии разгромить Чехию

Встреча прошла на стадионе «Руа Бодуэн» Брюсселе и завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Сборная Бельгии нанесла поражение команде Чехии в домашнем матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе бельгийской команды голами отметились Ромелу Лукаку (8-я минута), Эден Азар (41) и Алексис Салемакерс (65).

После этой победы Бельгия набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы Е. Чехия, имея в активе семь очков, занимает вторую строчку.

В следующем матче турнира Бельгия сыграет против Белоруссии, а Чехия на своем поле встретится с Уэльсом.

ЧМ-2022
Отборочный раунд
Группа Е
5-й тур

Бельгия – Чехия – 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 8. Азар, 41. Салемакерс, 65.

Бельгия: Куртуа, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Карраско (Салемакерс, 57), Витцель, Ванакен (Лукебакио, 81), Тилеманс (Дендонкер, 81), Азар (Троссард, 73), Лукаку (Батшуайи, 81).

Чехия: Вацлик (Станек, 14), Цоуфал, Каша, Калас, Матею, Соучек, Пешек (Змргал, 66), Голеш, Барак (Крал, 76), Выдра (Тецл, 66), Гложек (Визнер, 77).

Предупреждения: Вертонген (19), Барак (21), Витцель (71), Лукаку (76).

источник: «Советский спорт»
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