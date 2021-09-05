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Италия не смогла обыграть Швейцарию, но установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии
05 сентября 23:41
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автор фото: Федерация футбола Италии

Италия не смогла обыграть Швейцарию, но установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась вничью – 0:0.

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Италии в домашнем матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Отметим, что на 53-й минуте встречи полузащитник итальянской сборной Жоржиньо не смог реализовать 11-метровый удар.

После этого матча Италия набрала 11 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы С. Швейцария, имея в активе семь очков, занимает второе место.

Добавим, что итальянская сборная не проигрывает уже на протяжении 36 матчей, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало сборным Испании и Бразилии, не проигрывавшим 35 матчей кряду.

Добавим, что в следующем матче на турнире Италия на своем поле сыграет против Литвы, а Швейцария на выезде встретится с Северной Ирландией.

ЧМ-2022
Отборочный раунд
Группа С
5-й тур

Швейцария – Италия – 0:0 (0:0)

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Видмер, Родригес (Гарсия, 63), Эльведи, Фрай, Соу (Закария, 63), Эбишер, Цубер (Варгас, 63), Штеффен (Фасснахт, 71), Сеферович (Зекири, 85).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Локателли (Верратти, 77), Жоржиньо, Берарди (Кьеза, 59), Барелла (Пессина, 90), Инсинье (Распадори, 90), Иммобиле (Дзаньоло, 59).

Предупреждения: Соу (6), Кьеллини (41), Эбишер (59), Эльведи (68), Фрай (87).

источник: «Советский спорт»
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