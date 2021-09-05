Италия не смогла обыграть Швейцарию, но установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Италии в домашнем матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Отметим, что на 53-й минуте встречи полузащитник итальянской сборной Жоржиньо не смог реализовать 11-метровый удар.

После этого матча Италия набрала 11 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы С. Швейцария, имея в активе семь очков, занимает второе место.

Добавим, что итальянская сборная не проигрывает уже на протяжении 36 матчей, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало сборным Испании и Бразилии, не проигрывавшим 35 матчей кряду.

Добавим, что в следующем матче на турнире Италия на своем поле сыграет против Литвы, а Швейцария на выезде встретится с Северной Ирландией.