Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Сельту» в чемпионате Испании

«Реал» переиграл «Сельту» в домашнем матче 4-го тура испанской примеры.

В составе мадридской команды голами отметились Карим Бензема (24-я, 46-я и 87-я минуты), Винисиус Жуниор (54) и Эдуарду Камавинга (72), у клуба из Виго точными ударами отличились Санти Мина (4) и Франко Серви (31).

После этой игры «Реал» набрал десять очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Сельта» с одним очком занимает 18-е место.

В следующем матче мадридский клуб на выезде сыграет против «Валенсии», а «Сельта» на своем поле встретится с «Кадисом».

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4-й тур