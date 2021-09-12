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Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Сельту» в чемпионате Испании
12 сентября 23:52
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автор фото: ФК «Реал»

Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Сельту» в чемпионате Испании

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:2 в пользу «королевского» клуба.

«Реал» переиграл «Сельту» в домашнем матче 4-го тура испанской примеры.

В составе мадридской команды голами отметились Карим Бензема (24-я, 46-я и 87-я минуты), Винисиус Жуниор (54) и Эдуарду Камавинга (72), у клуба из Виго точными ударами отличились Санти Мина (4) и Франко Серви (31).

После этой игры «Реал» набрал десять очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Сельта» с одним очком занимает 18-е место.

В следующем матче мадридский клуб на выезде сыграет против «Валенсии», а «Сельта» на своем поле встретится с «Кадисом».

Чемпионат Испании
4-й тур

«Реал» - «Сельта» - 5:2 (1:2)

Голы: Бензема, 24. Бензема, 46. Винисиус Жуниор, 54. Камавинга, 72. Бензема, 87 (пен.) – Мина, 4. Серви, 31.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Мигель Гутьеррес (Марсело, 89), Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Бензема, Азар (Камавинга, 66), Винисиус Жуниор (Родриго, 89).

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Мендес (Солари, 52), Серви (Нолито, 63), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 63).

Предупреждения: Начо (32), Мурильо (43), Винисиус Жуниор (55), Араухо (63), Солари (63).

источник: «Советский спорт»
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