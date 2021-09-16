Соперники «Спартака» по группе в Лиге Европы – «Лестер» и «Наполи» – сыграли вничью

Встреча между английский «Лестером» и итальянским «Наполи» прошла на стадионе «Кинг Пауэр - Уолкерс» и завершилась вничью – 2:2.
В составе победителей голами отметились Айосе Перес (9-я минута) и Харви Барнс (64). У проигравших дублем отличился Виктор Осимхен (69, 87).
Отметим, в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник английского клуба Онинье Ндиди.
После этой победы «Лестер» возглавил турнирную таблицу группы С. «Наполи» расположился на третьем месте.
Напомним, накануне московский «Спартак» в Москве уступил польской «Легии» со счетом 0:1.