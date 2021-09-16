Соперники «Спартака» по группе в Лиге Европы – «Лестер» и «Наполи» – сыграли вничью

«Леонид Арнольдович, да продайте вы уже этот клуб!» Бурная реакция на поражение «Спартака» от поляков

Красно-белые продолжили череду неудач наших клубов в еврокубках, уступив на старте Лиги Европы дома «Легии» (0:1). Результат вызвал волну гневных комментариев в адрес клуба.