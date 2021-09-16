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Соперники «Спартака» по группе в Лиге Европы – «Лестер» и «Наполи» – сыграли вничью
16 сентября 23:54

Соперники «Спартака» по группе в Лиге Европы – «Лестер» и «Наполи» – сыграли вничью

Соперники «Спартака» по группе Лиги Европы встретились в матче 1-го тура.

Встреча между английский «Лестером» и итальянским «Наполи» прошла на стадионе «Кинг Пауэр - Уолкерс» и завершилась вничью – 2:2.

В составе победителей голами отметились Айосе Перес (9-я минута) и Харви Барнс (64). У проигравших дублем отличился Виктор Осимхен (69, 87).

Отметим, в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник английского клуба Онинье Ндиди.

После этой победы «Лестер» возглавил турнирную таблицу группы С. «Наполи» расположился на третьем месте.

Напомним, накануне московский «Спартак» в Москве уступил польской «Легии» со счетом 0:1.

В следующем туре «Лестер» в гостях сыграет против «Легии», а «Наполи» на своем поле встретится со «Спартаком».

Лига Европы
Группа С
1-й тур

«Лестер» – «Наполи» – 2:2 (1:0)

Гол: Перес, 9. Барнс, 64. – Осимхен, 69. Осимхен, 87.

источник: «Советский спорт»
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