Мор полагает, что исход матча ЦСКА - «Спартак» будет непредсказуемым

Двукратный чемпион России Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Здесь, конечно, будет бой! Обе команды подойдут в состоянии, я думаю, очень хорошем. Как сложится матч, абсолютно непредсказуемо. Единственное, что мы знаем точно, то, что будет интересно. Какие-нибудь ошибки, красивые голы», - приводит слова Мора «Матч ТВ».

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После семи туров в РПЛ армейцы с десятью очками располагаются на восьмой позиции, опережая красно-белых по дополнительным показателям.