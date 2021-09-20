ЦСКА - «Спартак»: Защитник гостей Кофрие начнет игру с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч восьмого тура чемпионата России.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 20 сентября, на домашнем стадионе армейского клуба – «ВЭБ-Арене». Начало игры – в 19:30 мск.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Боков, Тороп, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Яковлев, Каптилович, Багринцев, Бохинен.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Промес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Ещенко, Денисов, Ломовицкий, Игнатов, Бакаев.
Главным арбитром предстоящей встречи назначен Сергей Карасев из Москвы.
На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Его сегодняшний соперник располагается на девятой строчке (10 очков).
В прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами – 13 сентября армейцы обыграли «Спартак» со счетом 3:1, а 25 апреля красно-белые минимально победили на своем поле благодаря голу нападающего Джордана Ларссона – 1:0.