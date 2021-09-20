Дмитрий Селюк: Все говорят о Витории, но у Березуцкого результаты тоже, мягко говоря, очень слабые

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящей встречи 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Матч важен, да, но ни Витория, ни Березуцкий не покинут свои команды. Сейчас до зимы смысла нет увольнять тренера, хотя, конечно, все возможно.

Вот все говорят о Витории, а ЦСКА чем лучше? Обе команды находятся по соседству друг с другом. У Березцукого результаты тоже, мягко говоря, очень слабые. Пока что мы не видим никакого развития, - приводит слова Селюка Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Его сегодняшний соперник располагается на девятой строчке (10 очков).

Напомним, в прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами – 13 сентября армейцы обыграли «Спартак» со счетом 3:1, а 25 апреля красно-белые минимально победили на своем поле благодаря голу нападающего Джордана Ларссона – 1:0.