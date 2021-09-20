Дмитрий Губерниев: Несмотря на мою любовь к Сафонову, сейчас номер один в сборной России – Гилерме

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме должен стать основным голкипером сборной России в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.

Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил пять вратарей в расширенный список. Помимо Гилерме, в заявку попали Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Станислав Крицюк («Зенит»).

– Несмотря на мою любовь к Сафонову, номер один на данный момент – Гилерме. Он блестяще отстоял за сборную, не пропустил ни одного мяча. Мы все видели, как он играл в этих трех матчах отбора. Но у Сафонова есть карт-бланш: он играл на чемпионате Европы, Матвей – очень сильный вратарь. Так что пусть сильнейший определится в такой плотной конкуренции. Нам от этого будет только лучше, – цитирует Губерниева Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне 35-летний Гилерме принял участие в десяти матчах «Локомотива», пропустил десять голов и два раза отстоял «на ноль».

В матчах с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0) голкипер неизменно выходил в стартовом составе сборной России.