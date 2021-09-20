ФК «Сочи» второй раз подряд становится лауреатом премии LIGA FAIR PLAY

Торжественная церемония награждения состоялась 19 сентября на стадионе «Фишт».
По итогам июля-августа 2021 года футболисты ФК «Сочи», работники клуба и его преданные болельщики продемонстрировали самые высокие показатели Fair Play в матчах РПЛ, набрав наибольший средний балл – 7,91.
В этом сезоне «Сочи» показывает красивую, результативную игру. Команда стабильно становится обладателем премии LIGA FAIR PLAY. Это хорошее подтверждение того, что игра по правилам, дисциплина на поле и уважительное отношение друг к другу приводят к хорошим спортивным результатам», – отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.
«Наше впечатление от матча складывается из многих факторов – отношение к судьям, отношение футболистов друг к другу, отношение зрителей. Хочу отметить, что за шесть первых туров этого сезона не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны болельщиков «Сочи». Они одни из самых дисциплинированных в Премьер-Лиге. А это один из основных критериев премии LIGA FAIR PLAY», – сказал директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин.
ФК «Сочи» – победитель премии LIGA FAIR PLAY:
По итогам отчетных периодов: НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 (8,000*), АВГУСТ 2020 (7,897), МАЙ 2021 (8,167), ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 (7,91)
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* Средний балл Fair Play за проведенные матчи в отчетном периоде
О Премии LIGA FAIR PLAY
Основная цель премии LIGA FAIR PLAY, учреждённой Российской Премьер-Лигой и генеральным партнёром РПЛ БК «Лига Ставок» в 2017 году, – продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле.
Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчетный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом РПЛ и отображается в соответствующем рапорте.
Победитель определяется по шести параметрам Fair Play:
• зрелищность матча
• уважение к сопернику
• уважение к судьям
• поведение представителей команд
• поведение болельщиков
• желтые и красные карточки.
Команда, набравшая наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров сезона Тинькофф Российской Премьер-Лиги, получает итоговую премию LIGA FAIR PLAY.
Всю необходимую дополнительную информацию, а также фото- и видеоматериалы для ваших публикаций вы можете найти на сайте ligafairplay.ru.