ФК «Сочи» второй раз подряд становится лауреатом премии LIGA FAIR PLAY

Торжественная церемония награждения состоялась 19 сентября на стадионе «Фишт».

По итогам июля-августа 2021 года футболисты ФК «Сочи», работники клуба и его преданные болельщики продемонстрировали самые высокие показатели Fair Play в матчах РПЛ, набрав наибольший средний балл – 7,91.

В этом сезоне «Сочи» показывает красивую, результативную игру. Команда стабильно становится обладателем премии LIGA FAIR PLAY. Это хорошее подтверждение того, что игра по правилам, дисциплина на поле и уважительное отношение друг к другу приводят к хорошим спортивным результатам», – отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

«Наше впечатление от матча складывается из многих факторов – отношение к судьям, отношение футболистов друг к другу, отношение зрителей. Хочу отметить, что за шесть первых туров этого сезона не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны болельщиков «Сочи». Они одни из самых дисциплинированных в Премьер-Лиге. А это один из основных критериев премии LIGA FAIR PLAY», – сказал директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин.

ФК «Сочи» – победитель премии LIGA FAIR PLAY: