«Ливерпуль» вышел в следующий раунд Кубка Англии, обыграв на выезде «Норвич»

«Ливерпуль» переиграл в гостях «Норвич» в матче третьего раунда Кубка Англии - 3:0.
Счет на 4-й минуте открыл японский нападающий «красных» Такуми Минамино. Второй гол в активе форварда Дивока Ориги. Бельгиец отличился на 50-й минуте. В конце второго тайма Минамино (80) оформил дубль.
Добавим, что «Ливерпуль» этим матчем стартовал в текущем розыгрыше Кубке Англии. «Норвич» ранее разгромил «Борнмут» - 6:0.
25 сентября «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брентфордом» в матче АПЛ.
Кубок Англии
3-й раунд