«Манчестер Сити» победил на своем поле «Уиком» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Уиком» в матче третьего раунда Кубка Англии - 6:1.

В составе «горожан» дубль оформил форвард Рияд Марез. Алжирский нападающий отличился на 43-й и 83-й минутах. По мячу в составе подопечных Хосепа Гвардиолы забили Кевин Де Брейне (29), Фил Фоден (45+1), Ферран Торрес (71) и Коул Палмер (89).

Добавим, что в матче второго раунда «Уиком» в серии пенальти был сильнее клуба «Стивенидж» - 2:2 (5:3).

25 сентября «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Челси» в рамках 6-го тура АПЛ.

Кубок Англии

3-й раунд