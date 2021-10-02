«Рубин» дома проиграл «Нижнему Новгороду», потерпев третье поражение подряд в чемпионате РПЛ

«Нижний Новгород» со счетом 1:0 одержал победу над «Рубином» в гостевом матче 10-го тура чемпионата России.

Единственный гол в этой встрече на точным ударом с 11-метровой отметки забил полузащитник нижегородской команды Николай Калинский (61-я минута).

Отметим, что на 49-й минуте хавбек казанцев Хвича Кварацхелия не смог реализовать пенальти.

После победы «Нижний Новгород» набрал 14 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Рубин», имея в активе также 14 очков, опустился на восьмое место.

В следующем туре казанская команда 16 октября на своем поле сыграет против московского «Локомотива», а нижегородский клуб днем позже на выезде встретится с «Крыльями Советов».