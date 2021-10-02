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«Рубин» дома проиграл «Нижнему Новгороду», потерпев третье поражение подряд в чемпионате РПЛ
02 октября 15:54
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Нижний Новгород»

«Рубин» дома проиграл «Нижнему Новгороду», потерпев третье поражение подряд в чемпионате РПЛ

Встреча прошла в субботу, 2 октября, в Казани на стадионе «Центральный».

«Нижний Новгород» со счетом 1:0 одержал победу над «Рубином» в гостевом матче 10-го тура чемпионата России.

Единственный гол в этой встрече на точным ударом с 11-метровой отметки забил полузащитник нижегородской команды Николай Калинский (61-я минута).

Отметим, что на 49-й минуте хавбек казанцев Хвича Кварацхелия не смог реализовать пенальти.

После победы «Нижний Новгород» набрал 14 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Рубин», имея в активе также 14 очков, опустился на восьмое место.

В следующем туре казанская команда 16 октября на своем поле сыграет против московского «Локомотива», а нижегородский клуб днем позже на выезде встретится с «Крыльями Советов».

РПЛ
10-й тур

«Рубин» - «Нижний Новгород» - 0:1 (0:0)

Гол: Калинский, 61 (пен.)

Незабитый пенальти: Кварацхелия, 49.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Нижегородов (Игнатьев, 88), Самошников (Кварацхелия, 28), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев (Деспотович, 62), Костюков, Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Ткачук, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Берковский (Масоэро, 66), Могилевец (Горбунов, 54), Калинский, Шарипов, Эннин (Баляй, 46).

Предупреждение: Козлов (35).

источник: «Советский спорт»
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