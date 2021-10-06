Карпин больше опасается за результат сборной России в Словении, чем в домашней игре против Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил сложность ближайших матчей национальной команды.

«Состав словаков я не знаю. Кого я котирую выше из соперников? На данный момент – Словению, потому что мы играем на выезде. Только из-за этого», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Добавим, что обе игры пройдут в рамках квалификации на чемпионат мира. Сборная России занимает второе место в отборочной группе Н, уступая лидеру - команде Хорватии лишь по дополнительным показателям.