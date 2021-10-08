Германия одержала волевую победу над Румынией

Сборная Германии в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 одержала волевую победу над Румынией (2:1).

На 9-й минуте встречи Янис Хаджи вывел гостей вперед. Сравнять счет сборной Германии удалось только на 52-й минуте благодаря точному удару нападающего «Баварии» Сержа Гнабри. Гол Томаса Мюллера на 81-й минуте принес хозяевам три очка и четвертую победу подряд под руководством Флика.

Сборная Германии набрала 18 очков и продолжает удерживать первую строчку в группе J. Румыния опустилась на четвертое место (10 очков).

Следующий матч немцы сыграют против Северной Македонии в гостях, а Румыния примет Армению в восьмом туре отборочного турнира.

ЧМ-2022, отбор