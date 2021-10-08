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Германия одержала волевую победу над Румынией
08 октября 23:43
автор: Александр Бойченко
автор фото: Федерация футбола Германии

Германия одержала волевую победу над Румынией

Немцы выиграли в четвертый раз подряд под руководством Флика.

Сборная Германии в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 одержала волевую победу над Румынией (2:1).

На 9-й минуте встречи Янис Хаджи вывел гостей вперед. Сравнять счет сборной Германии удалось только на 52-й минуте благодаря точному удару нападающего «Баварии» Сержа Гнабри. Гол Томаса Мюллера на 81-й минуте принес хозяевам три очка и четвертую победу подряд под руководством Флика.

Сборная Германии набрала 18 очков и продолжает удерживать первую строчку в группе J. Румыния опустилась на четвертое место (10 очков).

Следующий матч немцы сыграют против Северной Македонии в гостях, а Румыния примет Армению в восьмом туре отборочного турнира.

ЧМ-2022, отбор

7-й тур

Германия - Румыния 2:1

Голы: Гнабри 52, Мюллер 81, - Хаджи 9

Германия: тер Стеген, Керер, Рюдигер, Зюле, Горетцка, Хофманн (Клостерманн, 85), Ройс (Хавертц, 67), Киммих, Сане (Адейеми, 89), Вернер (Мюллер, 67), Гнабри.

Румыния: Ницэ, Тошка, Рациу, Буркэ (Маня, 50), Рус, Станчу (Албу, 82), Хаджи (Максим, 60), Михэилэ (Иван, 60), Марин, Кирикеш, Пушкаш (Митрицэ, 82).

Предупреждения:

Станчу (41), Рациу (59), Пушкаш (80), Керер (87).

источник: «Советский спорт»
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