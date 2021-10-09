ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сборная Ирландии в гостях разгромила Азербайджан, одержав первую победу в отборочном раунде ЧМ-2022
09 октября 20:55
автор:
автор фото: Футбольная ассоциация Ирландии

Сборная Ирландии в гостях разгромила Азербайджан, одержав первую победу в отборочном раунде ЧМ-2022

Встреча прошла в субботу, 9 октября, в Баку на стадионе «Олимпийский».

Сборная Ирландии нанесла поражение команде Азербайджана (3:0) в выездном матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года.

В составе ирландской сборной дублем отметился Каллум Робинсон (7-я и 39-я минуты), еще один гол на счету Чидози Огбене (90).

После этой игры Ирландия, одержавшая первую победу в шести встречах группового раунда, набрала пять очков и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы А. Азербайджан, потерпев пятое поражение, с одним очков в шести матчах занимает последнее место.

В следующем туре Ирландия дома сыграет против Португалии, а Азербайджан в гостях встретится с Сербией.

ЧМ-2022
Квалификация
Группа А

Азербайджан – Ирандия – 0:3 (0:2)

Голы: Робинсон, 7. Робинсон, 39. Огбене, 90.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Удачи и неудачи сборной Англии и новые достижения Криштиану РоналдуМишина и Галлямов выиграли Finlandia TrophyФутболист "Спартака" стал лучшим игроком месяца в чемпионате НидерландовИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАверины сенсационно проиграли 16-летней сопернице
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика