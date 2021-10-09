Сборная Ирландии в гостях разгромила Азербайджан, одержав первую победу в отборочном раунде ЧМ-2022

Сборная Ирландии нанесла поражение команде Азербайджана (3:0) в выездном матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года.

В составе ирландской сборной дублем отметился Каллум Робинсон (7-я и 39-я минуты), еще один гол на счету Чидози Огбене (90).

После этой игры Ирландия, одержавшая первую победу в шести встречах группового раунда, набрала пять очков и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы А. Азербайджан, потерпев пятое поражение, с одним очков в шести матчах занимает последнее место.

В следующем туре Ирландия дома сыграет против Португалии, а Азербайджан в гостях встретится с Сербией.

ЧМ-2022

Квалификация

Группа А