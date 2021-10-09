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09 октября 23:39

Сборная Дании в гостях разгромила Молдавию, одержав седьмую победу кряду

Встреча прошла в субботу в Кишиневе на стадионе «Зимбру».

Футболисты сборной Дании одержали победу над командой Молдавии в гостевом матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

В составе датской сборной голами отметились Андреас Сков Ольсен (23-я минута), Симон Кьер (34), Кристиан Нергор (39) и Йоаким Мехле (44).

После семи матче отборочного раунда датчане набрали 21 очко и уверенно лидируют в турнирной таблице группы F. Молдавия, потерпев шестое поражение подряд, с одним очком занимаю последнее место.

ЧМ-2022
Квалификация
Группа F
7-й тур

Молдавия – Дания – 0:4 (0:4).

Голы: Ольсен, 23. Кьер, 34. Нергор, 39. Мехле, 44.

источник: «Советский спорт»
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