Сборная Дании в гостях разгромила Молдавию, одержав седьмую победу кряду

Футболисты сборной Дании одержали победу над командой Молдавии в гостевом матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

В составе датской сборной голами отметились Андреас Сков Ольсен (23-я минута), Симон Кьер (34), Кристиан Нергор (39) и Йоаким Мехле (44).

После семи матче отборочного раунда датчане набрали 21 очко и уверенно лидируют в турнирной таблице группы F. Молдавия, потерпев шестое поражение подряд, с одним очком занимаю последнее место.

ЧМ-2022

Квалификация

Группа F

7-й тур

Молдавия – Дания – 0:4 (0:4).