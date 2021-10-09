Швейцария переиграла Северную Ирландию, играя больше половины матча в большинстве

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Северной Ирландии в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

В составе швейцарцев голами отметились Стивен Цубер (45-я минута) и Кристиан Фасснахт (90).

Отметим, что на 37-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник ирландцев Джамаль Льюис.

После этой победы Швейцария набрала 11 очков в пяти матчах и продолжает занимать второе место в группе С. Северная Ирландия с пятью очками расположилась на третьей строчке.

В следующем туре Швейцария сыграет в гостях против , а Северная Ирландия на своем поле примет .