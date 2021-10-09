ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 октября 23:41

Швейцария переиграла Северную Ирландию, играя больше половины матча в большинстве

Встреча прошла в субботу, 9 октября, в Каруже на стадионе «Стад де Женев» и завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0.

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Северной Ирландии в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

В составе швейцарцев голами отметились Стивен Цубер (45-я минута) и Кристиан Фасснахт (90).

Отметим, что на 37-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник ирландцев Джамаль Льюис.

После этой победы Швейцария набрала 11 очков в пяти матчах и продолжает занимать второе место в группе С. Северная Ирландия с пятью очками расположилась на третьей строчке.

В следующем туре Швейцария сыграет в гостях против , а Северная Ирландия на своем поле примет .

ЧМ-2022
Квалификация
Группа С
7-й тур

Швейцария - Северная Ирландия – 2:0 (1:0)

Гол: Цубер, 90+3.Фасснахт, 90+1.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Авангард" выиграл у "Спартака"Русский внедорожник Aurus Komendant может получить электрическую модификациюФХР назвала трёх первых хоккеистов сборной России на ОлимпиадеИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАверины сенсационно проиграли 16-летней сопернице
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика