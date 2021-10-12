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Черчесов поздравил с юбилеем Симоняна
12 октября 23:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Михаил Шапаев/РФС

Черчесов поздравил с юбилеем Симоняна

Ранее легендарного советского футболиста и тренера поздравил президент УЕФА Александер Чеферин.

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил с 95-летием советского футболиста и тренера Никиту Симоняна.

«Сегодня утром с большим удовольствием пообщался с нашим легендарным игроком, тренером и человеком с большой буквы Никитой Павловичем Симоняном. Поздравил его с круглой датой, а заодно обсудили все актуальные события в мире футбола. Именно в таком формате мы работали, ежедневно встречаясь в Доме футбола в течение пяти лет. Крепкого здоровья Вам, Никита Павлович! Оставайтесь таким же бодрым, справедливым и влюблённым в футбол. С юбилеем!» — написал специалист в своем инстаграме.

Добавим, что Симонян один раз побеждал на олимпийских играх, четырежды в чемпионатах ССР, а также два раза становился обладателем Кубка Советского Союза. Как тренер именинник трижды выигрывал в чемпионате СССР и четыре раза в Кубке страны.

Кроме того, Симонян работал начальником сборной СССР, первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, а также первым вице-президентом РФС. Трижды ему приходилось исполнять обязанности президента российской организации.

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