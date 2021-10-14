Самошников восстановился после травмы и может сыграть в матче «Рубина» с «Локомотивом»

Агент защитника казанского «Рубина» и сборной России Ильи Самошникова сообщил, что футболист восстановился после травмы.

Напомним, что игрок не смог помочь национальной команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2022.

«Илья Самошников еще не тренировался в общей группе с футболистами «Рубина», но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы. Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует», — цитирует Евгения Моисеева «РБ Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Самошников провел десять матчей за «Рубин», в которых забил один гол.