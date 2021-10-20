«Спартак» проиграл дома «Лестеру» в матче Лиги Европы, Дака оформил покер, у Соболева дубль

Московский «Спартак» уступил «Лестеру» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.
В первом тайме в составе «Спартака» отличились нападающие Александр Соболев (11-я минута) и Джордан Ларссон (44). «Лестер» ответил точным ударом форварда Патсона Даки (45).
Во второй половине встречи замбийский футболист оформил покер (48, 54 и 79). Свой второй мяч в игре забил Соболев (86).
Таким образом, «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.
В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.
Лига чемпионов
Группа C
3-й тур.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Лестер» (Англия) – 3:4 (2:1)
Голы: Соболев, 11; 86; Ларссон, 44 - Дака, 45; 48; 54; 79.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Айртон, Соболев, Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 89).
«Лестер»: Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Амарти, Эванс (Вестергор, 82), Рикарду Перейра (Олбрайтон, 59), Мэддисон, Сумаре, Тилеманс (Чудхури, 65), Томас (Бертранд, 82), Дака, Ихеаначо.
Предупреждения: Литвинов, 33; Ломовицкий, 90+5 - Рикарду Перейра, 30; Сумаре, 88.