«Бавария» разгромила на выезде «Бенфику», Сане забил два мяча

Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 4:0.

Все голы гости забили во втором тайме. Победу немецкой команде принесли дубль Лероя Сане (70-я и 84-я минуты), а также мяч Роберта Левандовски (82) и автогол Эвертона (80).

Таким образом, «Бавария» является единоличным лидером группы E, набрав девять очков. «Бенфика» идет второй. У клуба из Лиссабона четыре очка.

В следующем туре команды встретятся вновь. Игра пройдет 2 ноября в Португалии.

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