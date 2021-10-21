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«Бавария» разгромила на выезде «Бенфику», Сане забил два мяча
21 октября 00:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter FC Bayern

«Бавария» разгромила на выезде «Бенфику», Сане забил два мяча

Мюнхенская команда не пропускает голов в текущем розыгрыше турнира.

Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 4:0.

Все голы гости забили во втором тайме. Победу немецкой команде принесли дубль Лероя Сане (70-я и 84-я минуты), а также мяч Роберта Левандовски (82) и автогол Эвертона (80).

Таким образом, «Бавария» является единоличным лидером группы E, набрав девять очков. «Бенфика» идет второй. У клуба из Лиссабона четыре очка.

В следующем туре команды встретятся вновь. Игра пройдет 2 ноября в Португалии.

Лига чемпионов

Группа Е

3-й тур

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 0:4 (0:0)

Голы: Сане, 70; 84; Эвертон, 80 (автогол); Левандовски (82)

источник: «Советский спорт»
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