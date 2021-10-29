Кирилл Новиков: Результат матча с «Динамо» связан с уровнем мастерства игроков «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков назвал причины крупного поражения сине-белых от команды из Санкт-Петербурга (1:4).

«Такой результат прежде всего связан с уровнем мастерства игроков «Зенита», все-таки он выше. Там собраны опытные игроки национальных сборных, которые стоят больших денег. «Динамо» — это пока молодая и перспективная команда, которая находится еще на стадии строительства», - сказал Новиков «СЭ».

Также Новиков признался, что он рад новому рекорду Артема Дзюбы в РПЛ, который сегодня забил 144-й мяч в чемпионатах России и стал лучшим бомбардиром первенства:

«То, что Артем — большой молодец и это наш российский нападающий топового уровня, это совершенно точно. Очень рад, что он побил рекорд Веретенникова», - добавил Новиков.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», имея в активе 23 очка, занимает второе место.