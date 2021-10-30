«Крылья Советов» переиграли в гостях «Краснодар» благодаря голу Сарвели

Футболисты «Краснодара» проиграли «Крыльям Советов» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России.

Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте забил нападающий самарцев Владислав Сарвели.

Отметим, что на 88-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды гостей Дмитрий Иванисеня.

После этой игры «Крылья Советов», одержавшие шестую победу в сезоне, набрали 19 очков и поднялись седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», потерпевший четвертое поражение в сезоне, с 21 очком занимает пятое место.

В следующем туре самарцы на своем поле сыграют против «Химок», а краснодарская команда встретится в гостях с «Динамо».