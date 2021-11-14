Сборная Нидерландов упустила победу в матче с Черногорией, пропустив дважды в концовке встречи

Сборная Нидерландов не смогла переиграть команду Черногории в гостевом матче 9-го тура группового раунда квалификации ЧМ-2022.
В составе нидерландской команды дублем отметился Мемфис Депай (25-я и 54-я минуты). У хозяев поля точными ударами отметились Илия Вукотич (82) и Вуйнович (86)
После этой игры сборная Нидерландов набрала 20 очков и продолжает лидировать в группе G. Черногория, набрав в девяти матчах турнира 13 очков, потеряла шансы на первое и второе места в группе.
ЧМ-2022
Квалификация
Группа G
9-й тур
Черногория – Нидерланды – 2:2 (1:0)
Голы: Вукотич, 82. Вуйнович, 86. – Депай, 25 (пен.). Депай, 54.
Черногория: Шаркич, Савич, Радунович, Вуячич, Томашевич (Раичкович, 80), Осмайич, Вукчевич, Йовович (Вуйнович, 62), Хакшабанович (Вукотич, 69), Янкович (Божович, 69), Джурджевич (Бечирай, 62).
Нидерланды: Бейло, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Врей (де Лигт, 90), де Йонг (Гравенберх, 78), Вейналдум (Копмейнерс, 66), Классен, Данджума (Ланг, 78), Мален (Бергвейн, 46), Депай.
Предупреждения: Думфрис (42), Вуйнович (68), Савич (90).