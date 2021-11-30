ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Клопп раскритиковал журналистов после оглашения результатов «Золотого мяча»

Индивидуальный трофей в 2021 году получил Месси.
Клопп раскритиковал журналистов после оглашения результатов «Золотого мяча»
30 ноября 2021 17:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: Twitter Роберта Левандовски

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен теми местами, которые заняли полузащитник клуба Мохамед Салах и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на премии «Золотой мяч» - 2021.

Напомним, что египтянин стал седьмым, а поляк - вторым.

«Журналисты голосуют за Золотой мяч, так что ... если вы считаете, что он должен быть выше, вы должны убедить своих коллег! Вы всегда можете отдать его Лионелю Месси, но если вы в этот раз не вручите его Роберту Левандовски, то он никогда этого не получит. И Мо определенно должен был быть выше. Я удивлен его позицией», - приводит слова Клоппа The Mirror.

Напомним, что для Месси данный «Золотой мяч» стал седьмым в карьере.

источник: The Mirror
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Арсенал" в Туле разделался с "Локомотивом"В конкурсе Car of the Year 2022 уже известны 7 финалистовГолы Овечкина, Орлова и Протаса помогли "Вашингтону" победить "Каролину"Фанаты «Фиорентины» просто в ярости из-за Кокорина: что он творитКаменских сняла трусы и повернулась к народу "сдобой"Уткин: "Настолько красива, что умной быть не обязательно"
«Русский товарный поезд», он же «пушечное ядро». Норвегия в шоке от Терентьева, а чего ждать нам?
После того, как россиянин Александр Терентьев сенсационно разгромил Йоханнеса Клэбо в спринте на стартовом этапе Кубка мира, лыжный мир заговорил, ни много ни мало, о начале новой эпохи.
«Ювентус» могут опять исключить из Серии А! И все, похоже, из-за Роналду
В итальянском футболе разгорается скандал: в финансовых махинациях подозревается туринский суперклуб.
Грабли «Спартака», ограбление пана Роберта и черкизовская афера в обзоре футбольных мемов
События последних дней дали массу пищи для сатириков от футбола.
«Не думал, что Месси отдадут «Золотой мяч», но это все равно справедливо». Мостовой — о лучшем футболисте года
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением об очередном, уже седьмом (!) по счету присуждении «Золотого мяча» Лионелю Месси.
Наш Gambit в окружении французов. Расклады на IEM Winter 2021 по CS:GO
2 — 12 декабря в Стокгольме пройдет LAN-турнир с участием 16 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Визит лучшего футболиста мира в Россию отменяется! Месси взял свой седьмой «Золотой мяч»
В Париже состоялась 65-я церемония вручения «Золотого мяча» - награды лучшему игроку года по версии авторитетного журнала France Football. Приз достался Лионелю Месси, а вовсе не Роберту Левандовски, как многие думали.
Разные судьбы Рангника и «Локо»… Немец удрал в «МЮ», красно-зеленые получили в Туле, как от «Лацио»
Первый тур второго круга Российской Премьер-Лиги завершился в Туле, где «Арсенал» неожиданно легко расправился с «Локомотивом» (3:1).
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» впервые нашел обладателя! Экспресс превратился в 5 200 000 рублей
В рамках уникальной акции, которую в октябре запустила букмекерская компания «Лига Ставок», случилось знаменательное событие: 29 ноября 2021 года был разыгран недельный «Джекпот».
Ох, уж этот «Спартак»… Рассказов удалился за 18 минут, Соболев спас ничью с пенальти на 95-й (видео)
Красно-белые в Уфе отыгрались (1:1) благодаря голу с пенальти, но не выигрывают в РПЛ с 3 октября.
Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика