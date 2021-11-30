Клопп раскритиковал журналистов после оглашения результатов «Золотого мяча»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен теми местами, которые заняли полузащитник клуба Мохамед Салах и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на премии «Золотой мяч» - 2021.

Напомним, что египтянин стал седьмым, а поляк - вторым.

«Журналисты голосуют за Золотой мяч, так что ... если вы считаете, что он должен быть выше, вы должны убедить своих коллег! Вы всегда можете отдать его Лионелю Месси, но если вы в этот раз не вручите его Роберту Левандовски, то он никогда этого не получит. И Мо определенно должен был быть выше. Я удивлен его позицией», - приводит слова Клоппа The Mirror.

Напомним, что для Месси данный «Золотой мяч» стал седьмым в карьере.